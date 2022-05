Ivan Perisic ha festeggiato nel migliore dei modi il traguardo delle 250 presenze con l'Inter segnando di testa il gol che ha spianato la strada verso la vittoria contro l'Udinese, la seconda soddisfazione personale in quattro giorni dopo la perla con la quale aveva aperto le marcature nell'amarissima trasferta di Bologna. Era dall'aprile 2019 (vs Frosinone e Roma) che il croato non andava a bersaglio in due match consecutivi di Serie A.