Quella del Tardini sarà la 56ᵃ sfida tra Parma e Inter in Serie A. Il bilancio complessivo pende dalla parte dei nerazzurri che contano 23 vittorie, con 16 successi per i ducali e 16 pareggi a completare il quadro. L'Inter è rimasta imbattuta negli ultimi sei incroci con gli emiliani in campionato e ha segnato almeno due reti in ognuna delle ultime cinque sfide di campionato.