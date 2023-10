Come riportato da Opta, l’Inter ha pareggiato un match di Serie A dopo essere andata in vantaggio di due gol per la prima volta dal 24 febbraio 2019, contro la Fiorentina di Pioli: la partita si concluse con il risultato di 3-3, dopo la svista clamorosa di Abisso e il rigore concesso in favore dei viola all'ultimo minuto.