Un altro clean sheet, l'ottavo totale in Champions League, per Andrè Onana. Il portierone nerazzurro ha mantenuto inviolata la propria porta in 180 minuti nel doppio incrocio in semifinale contro il Milan. Onana ha così raggiunto il secondo posto nella graduatoria dei portieri con il maggior numero di gare terminate senza subire gol in una sola stagione di Champions League: meglio di lui, a quota 9, solo Keylor Navas, Santiago Canizares, Sebastiano Rossi ed Edouard Mendy. Onana proverà a raggiungere questo record a Istanbul.