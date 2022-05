José Mourinho è il secondo allenatore a capace di vincere cinque grandi titoli europei dopo Giovanni Trapattoni, con il portoghese che ha trovato il successo in UEFA Europa Conference League, in Champions League (due volte) e in Coppa UEFA/Europa League (due volte). Opta Paolo, agenzia che si occupa di statistica sportiva, lo definisce utilizza l'aggettivo "decorato" per il portoghese.