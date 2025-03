Domenica sera, a San Siro, salvo grosse sorprese, Henrikh Mkhitaryan collezionerà la 350esima presenza nei cinque maggiori campionati europei scendendo in campo da titolare nel match tra Inter e Udinese, valido per la 30esima giornata di Serie A. Per la cronaca, il centrocampista armeno, prima di arrivare in nerazzurro, ha vestito le maglie di Borussia Dortmund, Manchester United, Arsenal e Roma. Lo evidenzia Opta.