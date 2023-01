La Finale di Supercoppa italiana, in programma domani a Riyad, vedrà Milan e Inter affrontarsi per la 19esima volta nel mese di gennaio, con un bilancio che vede i nerazzurri avvantaggiati, avendo perso soltanto una delle ultime otto sfide giocate contro i rossoneri in questo mese. Il mercoledì, però, è tradizionalmente un giorno favorevole al Diavolo negli scontri diretti: negli ultimi 20 anni, infatti, nei 4 precedenti a metà settimana, il Milan è imbattuto, tra Champions League (2003 e 2005), Coppa Italia (2017) e Serie A (2018).