Pericolo Lautaro Martinez per il Lecce, almeno guardando le statistiche dell'argentino realizzate in campionato con le squadre neopromosse. Il Toro, infatti, ha segnato sette gol nelle sei presenze contro formazioni salite dalla Serie B nella scorsa stagione, cinque negli ultimi due incroci con Empoli (doppietta) e Salernitana (tris).

Nel campionato 21/22, per la cronaca, l'ex Racing Avellaneda ha segnato in totale 21 volte, diventando il sesto giocatore della storia nerazzurra a realizzare almeno 20 reti in un singolo torneo prima di compiere 25 anni, dopo Giuseppe Meazza, Stefano Nyers, Antonio Angelillo, Ronaldo e Mauro Icardi.