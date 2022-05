Lautaro Martínez, che è andato a segno in tre delle sue ultime quattro presenze contro la Sampdoria in Serie A, può diventare il terzo giocatore argentino capace di segnare almeno 22 reti in una stagione nel massimo campionato con la maglia dell’Inter, dopo Diego Milito e Mauro Icardi (esclusi giocatori naturalizzati). Da inizio marzo, il numero 10 nerazzurro è il giocatore che ha segnato più gol in Serie A (10).