Lautaro Martínez ha segnato 14 gol fuori casa in questa Serie A, soltanto in due occasioni un calciatore dell’Inter è riuscito a fare meglio in una singola stagione nella competizione in trasferta: Romelu Lukaku nel 2019/20 e Stefano Nyers nel 1949/50, entrambi arrivati a 15.

Il Toro, con ogni probabilità, partirà questa sera dalla panchina. Da capire se Inzaghi lo getterà nella mischia nella ripresa per cercare di raggiungere un altro prestigioso record.