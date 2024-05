In occasione dell'iniziativa "Alleniamoci per la Pace", organizzata da Arci Mediterraneo al 'centro sportivo Kodokan di Piazza Carlo III' di Napoli, Juan Jesus è tornato a parlare del caso Acerbi, chiuso dalla giustizia sportiva con l'assoluzione per mancanza di prove del difensore nerazzurro dalle accuse di razzismo formulate proprio da JJ dopo Inter-Napoli del 17 marzo: "Prima di tutto voglio essere esempio per i miei figli - ha detto il brasiliano stringendo a sé suo figlio -. Nella mia carriera ho sempre provato a essere una persona pulita. Quello che è successo a me è stata una brutta cosa, ho fatto quello che dovevo fare, purtroppo è andata come è andata. Sapevo come sarebbe andata a finire. Nel calcio si può vincere, si può perdere, ma preferisco vincere qualche trofeo in meno ma essere un esempio per i bambini".