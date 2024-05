Dopo i dirigenti e il tecnico Simone Inzaghi, è toccato ai giocatori dell'Inter prendere la parola nel corso della festa al Castello Sforzesco. A partire da Alessandro Bastoni, che ha dedicato la conquista dello Scudetto ai tifosi: "La nostra vittoria è un premio anche per loro”. Federico Dimarco racconta che Matteo Darmian in spogliatoio è uno dei più divertenti. Spettacolino per Nicolò Barella, che confessa che il coro che lo esalta di più è quello per Hakan Calhanoglu e intanto prende in giro il turco imitandolo: "È stato un bel momento vincere col Milan. Comunque Milano è nerazzurra!". La battuta finale è di Davide Frattesi, che proclama Kristjan Asllani il vero vincitore "per tutti gli scherzi che gli ho fatto. Mi ha sopportato".

Ovviamente, si presenta sul palco anche il capitano Lautaro Martinez: "Grazie ai compagni, sono orgoglioso perché è arrivata tanta gente nuova, ma si è inserita benissimo". Poi parla Marcus Thuram, che inscena un siparietto con Paolo Bonolis: "Ieri tuo papà mi ha rimproverato perché stavo fumando una sigaretta", gli dice il presentatore della serata. "Lui pensa che tutto il mondo siano suoi figli...", la replica dell'attaccante. Che poi può cantare: “Chi non salta juventino è" senza la presenza del padre Lilian, risparmiandosi così lo schiaffetto che Thuram senior gli ha rifilato ieri sera sul prato di San Siro per aver fatto lo stesso gesto.

