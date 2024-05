"Il segreto di tutto quello che abbiamo fatto sono i ragazzi. Il momento particolare di questa stagione? Mi viene in mente Lecce-Inter, la Juve era ancora vicina, è stata una vittoria fondamentale". Lo ha detto Simone Inzaghi, parlando dal palco durante la cena di gala organizzata per celebrare con vip e alcuni grandi ex nerazzurri lo scudetto della seconda stella. Lo riporta Sportmediaset.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!