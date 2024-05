E' finita venerdì 17 scorso l'avventura in prestito alla Samp di Sebastiano Esposito, che dunque tornerà ancora a casa base all'Inter prima di cercare l'ennesima sistemazione lontano da Milano. La parentesi in blucerchiato si è chiusa in maniera dolorosa, a causa della sconfitta patita al primo turno dei playoff per mano del Palermo: "Non è ancora passata l’amarezza per aver interrotto subito il nostro sogno - ha ammesso ieri in un post su Instagram l'attaccante classe 2002 -. Ci abbiamo provato con tutti noi stessi, fino alla fine. E per questo siamo orgogliosi del nostro cammino, in mezzo a mille difficoltà. Siamo cresciuti: come squadra e come uomini. Abbiamo camminato insieme a voi, giornata dopo giornata".

Espo, poi, si è lasciato andare a un saluto commosso all'ambiente doriano: "Sono orgoglioso di aver vissuto con tutto me stesso questa straordinaria avventura. Mi sono sentito a casa e spero di aver ripagato la fiducia del mister e di tutti voi. Mi sono sentito protagonista. È stato esaltante e tremendamente doloroso. Ma poi rimarranno negli occhi e nel cuore meravigliosi ricordi di questa straordinaria avventura. Marinai a prescindere di quel che sarà,sarò sempre uno voi Ora tutti insieme la maglia blucerchiata".