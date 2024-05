L'Inter della seconda stella strappa consensi su tutta la linea, raccogliendo gli applausi anche da parte di quel Frank de Boer che in passato non ha mancato di far sentire il suo risentimento nei confronti del club che lo ha ingaggiato e poi silurato nel giro di tre mesi: "Sono stati fantastici, hanno giocato davvero bene. Faccio i miei complimenti a tutto lo staff di Inzaghi e tutti all'Inter - ha detto l'olandese a TMW a margine dell'EA7 World Legends Padel Tour di Roma -. Sono felice per i tifosi, non sono stato a lungo all'Inter, ma ho ottimi ricordi di Milano e dell'Inter, sono felice che siano dove vogliono, considerando che è uno dei migliori club al mondo. Obiettivo Champions? Ci sono già andati vicini, ma non è facile visto che tutte le squadre puntano a quel trofeo, devono continuare a fare quello che stanno facendo".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!