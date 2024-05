"L’Inter ha appena prolungato il diritto di esclusiva sull’area e il privato non l’avrà concessa semplicemente con una pacca sulle spalle, quindi l’interesse su Rozzano rimane". Le parole sono dall’attuale sindaco di Rozzano Gianni Ferretti De Luca che, intervistato da Il Giornale, ribadisce la chiara intenzione di accogliere il nuovo impianto nerazzurro nell'area di proprietà della famiglia Cabassi, dove la società di Viale della Liberazione conserva un diritto di esclusiva recentemente prolungato fino al gennaio 2025.

Il primo cittadino conferma anche come la pista sia condizionata anche da quello che sarà il futuro di San Siro e dell'eventuale ok al progetto di restyling che coinvolgerebbe anche il Milan: "Aspettiamo di capire cosa metterà sul tavolo a metà giugno Webuild per quanto riguarda il piano di restyling del Meazza. Da sindaco oltre che da interista, se dipendesse da me avrei già deciso, ma mi tocca aspettare".

Ferretti aggiunge poi il suo punto di vista e quello delle altre fazioni politiche: "Io la reputo una grande opportunità dal punto di vista dell’indotto, dell’immagine, dei servizi in più che potremmo ottenere per migliorare trasporti e viabilità. Pd e 5 Stelle sono contrari ideologicamente, se non arriverà lo stadio su quell’area si costruiranno comunque palazzine, alberghi, uffici, l’opzione 'area a verde' non esiste. I privati hanno diritti edificatori che risalgono al 1993. Ed è ovvio che verrebbe ripensata la viabilità a 360 gradi, dire che lasceremmo la situazione immutata creando il caos è strumentale".

