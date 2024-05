Lega Serie A ha reso note le date delle fasi finali del campionato Primavera 1. La corsa per lo Scudetto inizierà venerdì 24 maggio con la prima gara che vedrà di fronte Atalanta e Sassuolo, la cui vincente sfiderà l'Inter in semifinale lunedì 27 maggio alle 20.30. Sabato 25, invece, è in programma la partita tra Lazio e Milan: chi vince dovrà vedersela con la Roma sabato 28 maggio.

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara del primo turno, si qualifica alla semifinale la squadra meglio classificata al termine della Prima Fase. La finale si giocherà venerdì 31 maggio alle 20.30. Per semifinali e finale, in caso di parità al novantesimo sono previsti i calci di rigore.

