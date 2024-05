Altro scudetto in bacheca per l'Inter e per Alessandro Bastoni, uno dei grandi protagonisti dell'ultima vincente annata. Posando con la coppa in mano sul prato di San Siro, il difensore nerazzurro manda un messaggio attraverso Instagram: "Grazie a tutti! È stato un anno straordinario, ma non ci fermeremo! Sempre e solo FORZA INTER".