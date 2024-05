Presente alla presentazione del premio Niccolò Galli a Firenze, l'ex difensore e capitano dell'Inter, Beppe Bergomi, intercettato dai colleghi di Firenzeviola.it, ha risposto anche sulla squadra di Simone Inzaghi, prima di dire la sua su Acerbi in vista Europeo.

L'Inter ha fatto un altro sport?

"All'inizio però non era così... C'è stato un gran lavoro e sono cresciuti tutti. Il pubblico dell'Inter ha una media spettatori incredibile e hanno vinto con grande merito. Dobbiamo fidarci di Beppe Marotta perché anche quest'anno il presidente non c'è mai stato e credetemi, non è facile in certi momenti. La società è molto solida, poi capire cosa succederà dopo mi risulta difficile".

Ranieri in Nazionale?

"C'è sempre tempo. Se vedo cosa sta facendo Acerbi, nel calcio oggi c'è grande sviluppo anche se non si è più giovani".

