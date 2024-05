L'Inter si prepara ad alzare al cielo di San Siro la coppa del suo 20° scudetto, ma a tenere banco è inevitabilmente la questione societaria. Domani è il 20 maggio, giorno in cui andrà in scadenza il prestito triennale concesso da Oaktree a Suning: in caso di mancato pagamento entro martedì 21 (lunedì 20 è festa in Lussemburgo) il fondo californiano è pronto ad escutere il pegno sulle quote del club nerazzurro, diventandone il proprietario.

Fronte Suning, al di là del lavoro intenso che gli ufficiali legali stanno continuando a fare, "ci dicono che ci sia stato un tentativo di coinvolgimento del governo (cinese, ndr) per cercare di sbloccare la situazione dopo il comunicato di ieri in cui Steven Zhang auspicava ad una soluzione amichevole con il fondo" riferiscono i colleghi di Sky Sport, raccontando di una sorta di tentativo in extremis da Nanchino. L'emittente precisa anche che però al momento non si registrano novità: a meno di colpi di scena, da martedì o mercoledì Oaktree diventerà proprietario dell'Inter. Resta questo lo scenario più probabile.

