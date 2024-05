Nelle sfide contro la Lazio, Hakan Çalhanoglu è particolarmente ispirato. Il centrocampista turco ha servito 4 assist contro i biancocelesti in Serie A, contro nessun’altra squadra ne conta di più.

Va ricordato che l'ex Milan ha segnato 13 reti in questo campionato, l’ultimo centrocampista che ha realizzato più gol con l'Inter in una singola stagione di Serie A è stato Lothar Matthäus (16 nel 1990/91). In più, il turco ha realizzato tutti i 16 rigori calciati, nessun giocatore ha registrato una striscia più lunga di rigori trasformati di fila in Serie A da quando il dato è disponibile.