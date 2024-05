Il comunicato di Steven Zhang dello scorso weekend rende ancora meno probabile l'eventualità di una dilazione da parte di Oaktree. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, senza contropartite tangibili il fondo non prolungherà il prestito. La procedura di escussione partirà eventualmente da subito, a meno che il regolamento del prestito non preveda un periodo di garanzia di qualche giorno in cui il default può ancora essere sanato. In Lussemburgo le procedure sono molto rapide, entro 24/48 ore potrà arrivare già l'annuncio.

A seguire ci sarà la convocazione dell'assemblea degli azionisti per sostituire i membri del CdA. Secondo alcune voci Oaktree avrebbe già alle spalle un acquirente (forse arabo) e proprio per questo ha ostacolato il rimborso del prestito. Ipotesi difficile, secondo il quotidiano, per due ragioni: la prima è che gli acquirenti non arrivano all'improvviso, servono due diligence, riunioni del CdA e advisor legali e finanziari che per ora non si sono visti. Inoltre per Oaktree sarebbe stato conveniente portare un compratore al tavolo, se davvero avesse avuto una percentuale su una vendita del club.

Non si esclude comunque un'uscita rapida, visto che l'acquisto del club non era nei piani. Ci saranno discussioni col management per i piani a breve e lungo termine e quindi si deciderà se mantenere gli obiettivi fissati o accelerare il risanamento. Solo allora si capiranno le disponibilità per i rinnovi e quale mercato si potrà fare, ma è difficile che Oaktree sostenga un mercato più aggressivo di quello pianificato.