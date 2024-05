Inter campione d'Italia, la cerimonia ufficiale si è tenuta al termine di Inter-Lazio: rivivi il live testuale della festa nerazzurra.

20.43 - LAUTARO ALZA LA COPPA, L'INTER VINCE LA SERIE A 2023-2024!

20.41 - Lautaro Martinez chiude la sfilata, fra poco alzerà lui al cielo la Coppa.

20.40 - Arriva Simone Inzaghi, abbracciato da tutto il suo staff.

20.38 - Dopo Arnautovic, tocca a Marcus Thuram poi ad Alexis Sanchez.

20.37 - Tocca agli attaccanti, primo della lista è Marko Arnautovic. Che come di consueto chiama gli olé del pubblico e dei compagni.

20.36 - Interista dalla nascita, Federico Dimarco corona il sogno di vincere lo Scudetto coi suoi colori.

20.34 - Arriva il momento di Nicolò Barella.

20.33 - Henrikh Mkhitaryan raccoglie l'ennesima standing ovation.

20.31 - Delirio per Hakan Calhanoglu, che porta la maglia numero 20 come gli scudetti.

20.29 - Entra Frattesi, e i decibel si alzano. Lui salta ai cori della Curva Nord.

20.28 - E c'è boato anche per Cuadrado, che alla festa in Piazza Duomo non aveva avuto sulle prime un'accoglienza roboante.

20.27 - Inizia la sfilata dei centrocampisti, partendo da Stefano Sensi.

20.22 - Tocca a De Vrij, con a ruota Francesco Acerbi e gli altri difensori. Boato per tutti, da Pavard, Bisseck e Darmian fino a Bastoni e Dumfries.

20.20 - Cominciano a salire sul palco i calciatori, il primo è Yann Sommer, seguito da Raffaele Di Gennaro ed Emil Audero.

20.19 - Arriva Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A.

20.18 - Inizia ora la cerimonia di premiazione. Entra in campo la coppa.

20.14 - Risuonano le note di O Generosa, l'inno della Lega Serie A. Il palco è pronto.

20.06 - Tutte le famiglie dei calciatori sono sul prato di San Siro per celebrare con loro questo grande momento.

19.59 - Viene montato sul prato di San Siro il palco per la cerimonia.

-----

Si chiude con un pareggio il cammino interno dell’Inter in campionato. Nel match che precede la consegna del titolo, i nerazzurri strappano il pari in extremis alla Lazio, che passata in vantaggio con Daichi Kamada al 31esimo, viene raggiunta da Denzel Dumfries che a due minuti dal 90esimo firma il pari con un bel colpo di testa. Partita che aveva poco da dire, con l’Inter a tratti distratta ma che riesce a recuperare con un finale di grinta. E ora si prepara ad alzare il trofeo dello Scudetto: segui con noi la cerimonia in diretta.

IL TABELLINO

INTER-LAZIO 1-1

MARCATORI: 32' Kamada (L), 88' Dumfries (I)

INTER: 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni (64' 30 Carlos Augusto); 36 Darmian (64' 2 Dumfries), 23 Barella, 20 Calhanoglu (77' 70 Sanchez), 22 Mkhitaryan (64' 16 Frattesi), 32 Dimarco (77' 17 Buchanan); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

In panchina: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 6 De Vrij, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 21 Asllani, 31 Bisseck.

Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO: 94 Provedel; 4 Patric, 15 Casale, 34 Gila (78' 32 Cataldi); 77 Marusic, 5 Vecino, 65 Rovella (65' 8 Guendouzi), 3 Pellegrini (65' 23 Hysaj); 6 Kamada (72' 7 Felipe Anderson), 20 Zaccagni (72' 10 Luis Alberto); 19 Castellanos.

In panchina: 35 Mandas, 59 Renzetti, 9 Pedro, 17 Immobile, 18 Isaksen, 22 Gonzalez, 29 Lazzari.

Allenatore: Igor Tudor.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Bercigli - Palermo. Quarto ufficiale: Santoro. VAR: Serra. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Spettatori: 73.148

Ammoniti: Casale (L)

Corner: 8-0

Recupero: 1°T 1', 2°T 4'.

LIVE MATCH

94' - Fischia Sacchi, rien ne va plus a San Siro: Inter e Lazio chiudono sull'1-1

93' - Barella prova a scambiare con Buchanan, ma il pallone per il canadese è troppo profondo.

91' - Quattro di recupero, Sanchez prova da fuori sfiorando la rete.

IL GOL DI DUMFRIES: L'olandese svetta sulla punizione di Sanchez, stavolta Provedel nulla può sulla zucccata del numero due

88' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! DEEEEEEEEEEEEEEEENZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELLLL DUUUUUUUUUUUUUUUUUMFRIIIIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSS!!!

85' - Recupero strepitoso di Pavard. Palla persa da Sanchez a ridosso dell'area, Castellanos si trova solo davanti a Sommer ma viene rimontato dal francese. Sul ribaltamento, Provedel para il colpo di testa di Lautaro.

81' - Palla di Sanchez troppo potente per Buchanan che non controlla, Provedel blocca.

79' - Punizione di Sanchez, palla deviata in corner.

78' - Cataldi per Gila è l'ultimo cambio nella Lazio.

76' - Inzaghi getta nella mischia Buchanan e Sanchez, fuori Dimarco e Calhanoglu.

74' - Barella prova a lanciare Acerbi, pallone troppo profondo che finisce fuori.

72' - Altri cambi per la Lazio: fuori Kamada e Zaccagni, dentro Felipe Anderson e Luis Alberto.

71' - Tentativo di Guendouzi dalla distanza, palla fuori.

69' - Pavard non si intende con Sommer e manda in fallo laterale, ma l'azione della Lazio era comunque vana per fuorigioco

65' - Cambia anche Tudor, che inserisce Hysaj e Guendouzi per Pellegrini e Rovella.

64' - Arrivano i primi cambi della gara, e sono tre per l'Inter: dentro Carlos Augusto, Dumfires e Frattesi per Bastoni, Darmian e Mkhitaryan.

63' - Vecino a terra, Sacchi ferma il gioco con Barella inviperito perché la Lazio aveva proseguito in una circostanza simile.

62' - Occasione Lazio con Vecino, il diagonale dell'ex finisce a lato di poco.

59' - Palo di Lautaro. Colpo di testa da corner e legno colpito a Provedel battuto.

58' - Altra grande parata di Provedel, che vola sul colpo di testa di Barella.

55' - Altro errore in appoggio, stavolta di Mkhitaryan che però rimedia fermando Zaccagni.

52' - Parte in contropiede l'Inter, Casale ferma Acerbi fallosamente e viene ammonito.

51' - Lautaro guadagna il fondo a sinistra poi prova l'appoggio per Dimarco, anticipato da Casale.

50' - Conclusione dalla distanza di Calhanoglu, pallone che sibila appena sopra la traversa.

----

19.07 - La Lazio batte il calcio d'inizio del secondo tempo. PARTITI!

-----

46' pt - Finisce il primo tempo, Lazio al riposo avanti per 1-0 grazie al gol di Kamada

45' - Darmian trova Barella che prova la conclusione, pallone deviato. Un minuto di recupero.

43' - Trattenuta netta di Gila su Thuram, i nerazzurri reclmano giustamente il cartellino giallo per lo spagnolo ma Sacchi non è dello stesso avviso.

43' - Colpo di testa di Thuram un po' improbabile, pallone che viene accompagnato all'uscita da Provedel.

41' - Due falli su Thuram prima e Pavard poi, Sacchi sanziona il secondo.

38' - Altro tentativo di cross sul quale Thuram non riesce ad allungare la gamba per impattare.

37' - Cross di Bastoni da dimenticare, pallone che si perde sul fondo.

35' - Galvanizzato dal gol, Kamada semina il panico nella difesa nerazzurra prima di servire Zaccagni che calcia colpendo l'esterno della rete. L'attaccante biancoceleste rimane poi a terra dolorante.

33' - Gol della Lazio! Kamada! Fendente da appena fuori area del giapponese dopo assist di Rovella che non lascia scampo a Sommer.

28' - Ancora Dimarco al tiro, ancora grande deviazione di Provedel.

28' - Balzo felino di Provedel, negata la gioia del gol a Dimarco ben imbeccato da Mkhitaryan.

26' - Lautaro prova lo scambio rapido con Thuram, sul pallone però arriva Dimarco che calcia di prima intenzione. Palla larga.

25' - Cross dalla destra e pallone spizzato di testa da Zaccagni che non inquadra la porta.

23' - Bastoni chiude la porta a Marusic proteggendo un rinvio dal fondo e rimediando uno spintone dal bosniaco.

19' - Bella lotta tra Gila e Thuram, la spunta lo spagnolo.

17' - Barella sbaglia l'appoggio per Lautaro, rimessa per la Lazio.

14' - Errore di Acerbi che va a servire inavvertitamente Kamada, bravo a trovare Castellanos il cui tiro è respinto da Sommer.

13' - Sprint di Thuram a seminare Gila, applausi da San Siro. Poi c'è un fallo su Barella.

11' - Mkhitaryan esce vincente da un rimpallo, serve Dimarco il cui cross è intercettato dalla difesa.

8’ – Altro corner per l’Inter, dopo una bella combinazione culminata con il tentativo di Dimarco.

6’ – Gran controllo di Barella che poi serve Lautaro, il tiro del capitano è deviato in corne.

5' - FUORIGIOCO! Dopo un check VAR la rete è stata annullata! Si resta sullo 0-0.

4' - GOL DELLA LAZIO. CASTELLANOS RICEVE A SINISTRA, CONVERGE E METTE IL PALLONE NELL'ANGOLO OPPOSTO.

3' - THURAM! Palla gol enorme per i nerazzurri con il francese, servito sul filo del fuorigioco da Lautaro: bravo Provedel in uscita a deviare in angolo!

2' - Pavard sbroglia una situazione delicata in area di rigore, con Zaccagni pronto ad avventarsi sul pallone!

18.01 - Primo pallone del match per l'Inter: PARTITI!

17.58 - Spettacolo a San Siro, con la coreografia che coinvolge tutto lo stadio mentre le squadre entrano in campo.

17.55 - Va componendosi la maestosa coreografia che accoglierà le due squadre.

17.47 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, fra pochi minuti il calcio d'inizio del match.

----

