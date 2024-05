Il Corriere dello Sport riconosce la buona prova dell'Inter contro la Lazio attraverso delle pagelle che sono positive per diversi interpreti. Innanzitutto un 6,5 per Simone Inzaghi, la cui squadra garantisce una produzione offensiva notevole sbattendo contro Provedel. In porta Sommer è da 6, reattivo su Castellanos ma meno su Kamada. Sette in pagella per Pavard, che evita lo 0-2 dell'attaccante argentino nel finale. Voto 5,5 per Acerbi, poco brillante, mentre Bastoni arriva al 6, come il suo sostituto Carlos Augusto.

A centrocampo 5,5 per Darmian e 7 per Dumfries, che entra e segna. Solo un 6 per Barella, che va a sbattere contro Provedel e 5,5 per Calhanoglu che gira al piccolo cabotaggio. Bene dalla panchina Sanchez, 6,5, mentre Mkhitaryan accusa la fatica (5,5) e Frattesi non va oltre il 6. A sinistra Dimarco prende 6,5, è il più pericoloso nel primo tempo. Senza voto per Buchanan. Davanti 5,5 a Thuram e 6 a Lautaro.

Nella Lazio, 7,5 a Provedel, 6,5 per Casale, Gila, Vecino, Rovella e 7,5 per Kamada. I peggiori sono Marusic (4,5) e Castellanos (5).