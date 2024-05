"Io sono contento non solo per lo scudetto, ma anche perché è un periodo in cui l'Inter è protagonista. Pensate alle coppe vinte e alle finali europee fatte con Inzaghi, bisogna essere soddisfatti". Così Walter Zenga, in esclusiva a Sky Sport, a margine della festa scudetto nerazzurra al Castello Sforzesco.

L'Uomo Ragno, poi, sceglie tre protagonisti del tricolore: "Il primo è Dimarco che, come me, è cresciuto a Milano e ha vinto lo scudetto tornando da un'esperienza in prestito. Il secondo è Mkhitaryan, sempre presente, dando un contributo elevato alla sua età. Il terzo direi Sommer perché all'inizio non mi convinceva, in realtà è stato un acquisti perfetto".

L'ex portiere dell'Inter si è soffermato anche con Sportmediaset: "E' stata un'annata positiva, è stato bello per chi ama il calcio vedere la crescita di questa squadra dopo la sconfitta di Istanbul. Analogie con la mia Inter? Sì, con la differenza che noi vincemmo a 4 partite dalla fine dopo essere partiti veramente male. La nostra fortuna fu che il campionato iniziò a ottobre per via delle Olimpiadi. Futuro societario? No so niente, non è mia competenza. Io posso dire che da tifoso mi fido e sono assolutamente tranquillo per come la dirigenza gestisce le cose".