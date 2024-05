Il primo premiato ai 'Primavera Best Awards' targati Sportitalia è Renato Marin, portiere della Roma Under 19, inserito come numero uno nella top 11 del campionato nella regular season. I giallorossi fanno bis con Mattia Mannini, poi è la volta dell'Inter che schiera Francesco Stante come primo rappresentante: "Sono molto contento di ricevere questo premio molto prestigioso, mi fa piacere essere in questa squadra con tanti ragazzi di qualità - ha commentato subito dopo aver ricevuto il riconoscimento -. Non sono timido, sono abbastanza tosto. E' stata un'ottima stagione, siamo contenti di aver chiuso come primi il campionato e ora manca l'ultimo tassello. Da difensore, è stato importante chiudere il torneo con la miglior difesa, abbiamo lavorato tanto con lo staff e l'allenatore. Se Chivu è il solito martello? Sì, sì, è molto esigente soprattutto con noi difensori. Ci ha aiutato tanto a crescere dal punto di vista tecnico-tattico ma anche con consigli di vita".

Al fianco di Stante si piazza il milanista Simic, ragazzo che ha coronato il sogno di esordire in prima squadra riuscendo anche ad andare in gol. Sempre in difesa spazio alll'atalantino Comi. Il secondo nerazzurrino è Matteo Cocchi: "Grazie mille per il premio, sono onorato di riceverlo. Siamo una famiglia, questo è il nostro segreto che ci ha permesso di concludere bene la regular season. A livello personale, posso dire di sentirmi migliorato grazie alla squadra che è sempre stata al mio fianco anche nei momenti difficili; per questo li ringrazio molto. Mi piace più attaccare che difendere, ma cerco di fare bene le entrambi fasi. L'Inter punta sempre al massimo, lavoriamo per arrivare il più in alto possibile. Scudetto della prima squadra? E' stato bellissimo vederli festeggiare".

Si passa al centrocampo, dove non poteva mancare il milanista Kevin Zeroli. Con lui il laziale Jacopo Sardo e il torinista Aaron Ciammaglichella.

Si chiude con l'attacco: largo al jolly dell'Hellas Verona Alphadjo Cissè in coppia con Dominic Vavassori dell'Atalanta.

Il miglior allenatore, votato dai colleghi, è Giovanni Bosi: "Pensavo fosse uno scherzo del direttore Samaden, a volte lui li fa questi scherzi.. E' una soddisfazione doppia essere stato votato dai colleghi, fa piacere. E' stato un bel campionato, il merito va dato a tutti. Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità, i ragazzi e lo staff, con cui divido questo premio".

Top XI Primavera 2023-24: Marin; Mannini, Stante, Simic, Comi, Cocchi; Zeroli, Sardo, Ciammaglichella; Alphadjo Cissè, Vavassori.

