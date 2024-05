Luigi Garlando analizza la partita vista ieri al Meazza tra Inter e Lazio dalle pagine della Gazzetta dello Sport. "Una partita che ha ribadito la potenza dell'Inter. Pur con i coriandoli in tasca, giochicchiando, ha tirato otto volte in porta (un palo) contro le tre della Lazio e ha calciato otto contro zero. Ha costretto Provedel a giocare con l'aureola: miracoloso. In stagione, l'Inter ha dato spesso questa sensazione: di non riuscire proprio a perdere. Barella, Dimarco e Lautaro trascinanti; più in difficoltà Sommer, Acerbi e Thuram".

La sensazione a fine partita è positiva, sul fronte Inter. Come scrive ancora Garlando, "sul ponte nerazzurro si canta e si balla. L'iceberg all'orizzonte sta puntando solo al scialuppa di Zhang, dicono".