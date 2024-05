Tra i tanti ospiti vip della festa del Castello Sforzesco c'è anche Ernesto Pellegrini, presidente dello Scudetto dei record del 1989. Che intervistato fuori dalla sede del grande happening racconta la soddisfazione nel vivere questa serata: "Un pezzettino di questo Scudetto è anche mio, anche se avrebbe dovuto essere un 'pezzettone'. Ma lasciamo perdere, sono felice della seconda stella e dello Scudetto. Viva l'Inter".

Cosa le è piaciuto e che l'ha anche emozionata di questa squadra?

"La compattezza, la capacità e la voglia di vincere. Che c'è sempre stata in ogni partita, anche ieri con la Lazio si capiva che non voleva perdere e voleva fare bella figura. L'Inter è questa".

Sensazioni sul possibile passaggio di proprietà?

"Speriamo bene, cosa devo dire... L'Inter è l'Inter e quindi sicuramente saprà cavarsela anche in questa circostanza. Io ho fiducia in Beppe Marotta e nel management, che è una garanzia per l'Inter e i tifosi".

Ha rivisto qualcosa dell'Inter del 1989 in questa?

"Sicuramente sì, due squadre simili per grinta e volontà di vincere. Una squadra che mi ha ricordato l'Inter dello Scudetto dei record".

C'è un giocatore di questa Inter che le ha rubato l'occhio?

"Facile rispondere Lautaro Martinez, ma anche Nicolò Barella. Sono i miei preferiti, due grandi giocatori".

FcIN - E c'èun giocatore che le piacerebbe vedere all'Inter?

"No, non ci penso perché abbiamo altri problemi da risolvere. L'importante è che nessuno venga venduto".

