Presente al 22° Memorial Niccolò Galli, l'ex allenatore della Lazio, Maurizio Sarri dal palco è stato interpellato anche sugli allenatori italiani e il loro valore.

Gli allenatori italiani restano al top?

"Penso che se le nostre squadre si potessero dividere la torta di introiti che hanno quelle di Premier la finale di Champions League si farebbe direttamente a Roma come sede fissa perché la vinceremmo sempre noi. I nostri allenatori e i nostri ds sono di livello superiore, poi è chiaro ci siano eccellenze anche all'estero. Io ho conosciuto Eddie Howe che secondo me è un allenatore di grandissimo livello europeo. Ma se si parla di media, i nostri allenatori ed i nostri ds hanno qualcosa in più".

Poi la frecciata alla Juve:

"Coppa Italia salva la stagione? Non so, quando il motto di una società è 'l'unica cosa che conta è vincere' forse non basta".