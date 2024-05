Evaristo Beccalossi esprime tutta la sua positività sulla situazione societaria dell'Inter attraverso un'intervista rilasciata ai microfoni di Radio Sportiva: "Io sono tranquillo, negli ultimi anni malgrado le difficoltà è stato fatto un percorso importante sul piano sportivo. Io sono convinto che le cose andranno a posto, restiamo sereni e tranquilli perché da quel poco che so io è tutto sotto controllo, Steven Zhang è comunque rimasto in contatto con la parte sportiva in Italia".

Becca si pronuncia anche sul rinnovo di Lautaro Martinez: "Bisogna ovviamente trovare l’accordo, ma non bisogna buttare via quello che è stato costruito negli ultimi anni. Occorre solo del tempo per trovare la soluzione migliore. Sono convinto che chi sia all’Inter lo farà".