In attesa di capire quali saranno i risvolti delle vicende societarie, l'Inter si prepara ad affrontare la Lazio e ad alzare a San Siro la coppa del 20° scudetto. Raggiunto da DAZN a pochi minuti dal fischio d'inizio, l'amministratore delegato Beppe Marotta commenta così i temi caldi in casa nerazzurra.

Che valore ha questo scudetto?

"Vincere è sempre bello, in questo modo lo è ancora di più perché è arrivata la Seconda Stella. È un'emozione nuova e inedita, cerchiamo di tenercela dentro il più possibile".

Cosa si sente di aggiungere al comunicato di Zhang? Cosa devono aspettarsi i tifosi?

"La questione riguarda i nostri azionisti, non solo non ne siamo a conoscenza bene ma è una questione di correttezza. Posso garantire che la società è molto solida, stiamo portando avanti un percorso virtuoso e non abbiamo nessun problema. Sotto Zhang le cose sono andate molto bene, Steven e la famiglia amano l'Inter e qualsiasi decisione prenderanno sarà per amore e per la storia dell'Inter. Sono molto ottimista che si possa proseguire così".

I tifosi possono stare tranquilli?

"Assolutamente sì, siamo una bella società e realtà. Abbiamo in gruppo solido di giocatori, non c'è nessuna preoccupazione dal punto di vista finanziario ed economico".

C'è un po' la paura di avere un piccolo impasse per investire immediatamente?

"Qui dobbiamo essere bravi noi come manager a fare un mercato creativo, adoperando la leva del coraggio e puntando sui giovani o suoi giocatori di esperienza. In questi due anni abbiamo fatto un saldo positivo con una squadra competitiva. Il coraggio e il lavoro sono le nostre caratteristiche principali".

Ti vedo pronto per Ministro dello Sport (indicano il fazzoletto del tricolore, ndr).

"Siamo campioni d'Italia, è giusto sfoggiare tutto con orgoglio".

Quali saranno gli obiettivi?

"La stabilità della società è garantita dalla presenza di Zhang, lui è con noi. L'abbiamo sentito stamattina ed era contento per i festeggiamenti, purtroppo non ha potuto partecipare ma ci dà sicurezza. Anche se la gente che ci vuole male non lo dice, ma chi ci tifa lo sa. Siamo una società virtuosa, sfido chiunque a controllare i nostri conti. Quello che succede sopra la nostra testa è una questione che non ci riguarda, ma portiamo rispetto. Fino ad oggi il nostro azionista di riferimento è Zhang, e ha dimostrato di volere il bene della nostra società".

Adesso è tempo di festeggiare.

"Assolutamente, tra oggi e domani cercheremo di dare vita ai festeggiamenti facendoci scivolare addosso le critiche che arrivano dalle cattive persone".

Poi un po' di vacanze?

"Nel nostro lavoro sono poche".

