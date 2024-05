Marco Baroni non vuole abbassare la tensione neanche a salvezza conquistata. L'obiettivo, espresso pubblicamente dal tecnico del Verona, deve essere chiudere bene il campionato che all'ultima giornata presenta la sfida contro i campioni d'Italia dell'Inter. Una gara inutile ai fini della classifica ma che va onorata, come sottolineato da Michael Folorunsho a DAZN: "Baroni ci ha già ha detto che domenica abbiamo un'altra battaglia da affrontare, il mister è sempre sul pezzo. Non molla mai".