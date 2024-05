Intercettato dai media presenti, Ignazio La Russa è stato interpellato sul futuro, traballante della società nerazzurra "L'Inter è l'Inter, è come le idee, non muoiono mai" ha assicurato il presidente del Senato, apparentemente tranquillo nonostante l'addio di Zhang sembri ormai dietro l'angolo. La Russa ha poi aggiunto una curiosità sulla spilla che porta sulla giacca: "La spilla se l’è tolta il capitano Zanetti e me l’ha messa e la terrò fino alla fine dei festeggiamenti".