Nelle pagelle della Gazzetta dello Sport il migliore è Nicolò Barella, voto 7, fa reparto da solo e sfiora due volte il gol. Una delle insufficienze la prende invece Sommer, poco esplosivo su Kamada (5,5). Sette in pagella per Pavard, il cui recupero su Castellanos vale un gol. Malino anche Acerbi, 5,5, mentre Bastoni è da 6,5 ("Buone chiusure, buona catapulta"). Sufficienti il subentrato Carlos Augusto e Darmian titolare a destra, sostituito da un Dumfries da 7 per il gol nel finale.

A cnetrocampo 6,5 per Calhanoglu grazie a un bel primo tempo. Voto 6 per Sanchez, dalla panchina, e per Mkhitaryan, così come per Frattesi. Altro sette per Dimarco, sfiora due gol prima col destro e poi col sinistro. Sei per Buchanan e di nuovo 7 per Lautaro, che offre un paio d'assist d'oro e resta sempre acceso. Solo 5,5 per Thuram, che pasticcia subito e pasticcia dopo. Infine 6,5 per Inzaghi, che presenta un'Inter credibile e la pilosta al pari con cambi opportuni.

Dalla parte opposta il migliore è Provedel con un 7,5, bene anche Kamada con un 7 in pagella.