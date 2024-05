L'incontro in settimana ci sarà, come ha detto Lautaro Martinez, ma per mettere nero su bianco (qualora ci sia un accordo tra le parti per il rinnovo) servirà comunque un po' di tempo in più.

Quello che è ancora più certo dopo la giornata di ieri è che l'argentino vuole conservare il ruolo che si è ritagliato all'interno del club fino al 2029, data di scadenza del prossimo contratto, magari con uno stipendio arrivato a 9 milioni di euro.