All'indomani della premiazione scudetto, il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti interviene agli 'Sky Inclusion Days' per raccontare il progetto 'San Siro per tutti' portato avanti insieme al Milan per promuovere l’inclusività nel mondo del calcio: "Credo che dare la possibilità di far vivere questa esperienza sia una cosa molto valida, la facciamo ben volentieri - le parole raccolte da TMW -. L’inclusione fa parte del calcio, penso che attraverso il calcio si possano fare tante cose e trasmettere dei valori, che l’Inter trasmette dalla sua nascita. Vogliamo continuare. Il lavoro è a un buon punto, ma possiamo fare molto di più. È bello sentire che non lo fa solo il calcio, perché lo sport ci rende unici e ci rende uguali. Una telecronaca a cui somo particolarmente legato? Mi viene in mente la finale di Champions a Madrid, poi sentendola trasmette grandissima emozione. Per chi la sentiva o la vedeva credo sia stato qualcosa di straordinario".

Per il Milan è invece presente all'evento Franco Baresi, vice presidente onorario rossonero: "Il Milan è molto impegnato in questo progetto per non vedenti e ipovedenti, siamo stati panieri e molti ci hanno seguito. È molto bello, non solo per non vedenti e ipovedenti ma per tanti ragazzi fragili e con disabilità".