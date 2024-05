Lunga pagina dedicata all'Inter negli studi di Sky Calcio Club. Al di là della vittoria Scudetto di oggi, c'è da approfondire la questione del possibile passaggio della proprietà del club da Suning a Oaktree. Oggi allo stadio ci sono stati anche degli striscioni di ringraziamento per Steven Zhang che ha a sua volta ringraziato sui propri social. Nonostante il tempo si riduca e la conclusione sia sempre più indirizzata verso Oaktree, Zhang farà di tutto per non farsi portare via la proprietà del club.

Il termine è dopodomani e al momento lo scenario più probabile è quello del passaggio della maggioranza del club nelle mani del fondo americano, a meno che Zhang non abbia un asso nella manica o non riesca a trovare un accordo per allungare la scadenza del prestito.

Fabio Caressa a questo punto ha puntualizzato: "Da quello che sappiamo noi la terza possibilità è chiusa, Oaktree non ha intenzione di prolungare. Dalle informazioni in nostro possesso, c'era una clausola presente nel contratto tra Oaktree e Zhang che prevedeva una penale di circa 50 milioni nel caso di un rifinanziamento fatto con una terza parte".