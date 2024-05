Altre 48 ore e Suning perderà il controllo dell'Inter. Ne sono certi, dalle colonne di Tuttosport, che oggi analizza la situazione della società nerazzurra. Secondo il quotidiano, Oaktree non concederà proroghe alla scadenza del prestito, che ritiene "disperata" la mossa di provare a far intervenire il governo cinese.

Non ci sarebbero infatti state proposte nelle ultime settimane per un rifinanziamento o una proroga. E l'atteggiamento di Zhang, esplicato nell'ultimo comunicato, è un "curioso punto di vista" che incolpa Oaktree per il solo fatto di volere i propri soldi. Il fondo americano, a quanto si legge, sta già ragionando sul futuro a 3-5 anni.