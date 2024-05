Dopo il Triplete del 2010, per Marko Arnautovic è arrivato un nuovo scudetto conquistato con l'Inter, quello della seconda stella. L'attaccante austriaco esterna le sue emozioni attraverso un post publicato su Instagram: "Roba da sogno! Quando ho giocato per la prima volta con l’Inter, 14 anni fa, ho sempre desiderato tornare a giocare di nuovo davanti a voi a San Siro! Il mio sogno si è realizzato e non avrei potuto farlo con un gruppo di giocatori migliori - scrive Arna -. Grazie assolutamente a tutti, ai giocatori, allo staff e ovviamente ai tifosi".

