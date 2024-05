Intervistato a Il Giornale, l'attaccante del Milan, Christian Pulisic è tornato a parlare anche dell'eliminazione dall'Europa League e il ko incassato al derby: "Posso pensare che abbiamo affrontato queste partite senza la giusta organizzazione, non sempre abbiamo difeso in modo giusto, forse la strategia non è stata perfetta, siamo diventati vulnerabili lasciando esposta la fase difensiva per la voglia di attaccare sempre".