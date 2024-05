"Adesso ci gustiamo questi meravigliosi tifosi, abbiamo vinto tanto, ma lo scudetto è sempre lo scudetto" ha detto Simone Inzaghi a Sportmediaset nel post gara di Inter-Lazio, match finito in secondo piano per via della consegna del Tricolore alla squadra di casa, e la successiva festa esplosa sotto il cielo di San Siro.

"È una serata pazzesca con questo pubblico, meritata dai ragazzi che hanno fatto una cavalcata splendida. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore e adesso è giusto che tutti insieme ci godiamo questa festa" ha concluso l'allenatore piacentino.

