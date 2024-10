La rete decisiva segnata contro la Roma ha portato a Lautaro Martinez un doppio record in dote. In primis è il gol numero 133 all'Inter, eguagliando Istvan Nyers come miglior marcatore straniero del club in tutte le competizioni.

Ma non solo: con la rete di ieri ha segnato a 24 squadre differenti in Serie A, come nessun altro giocatore da quando l'argentino è in Italia.