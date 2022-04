Lautaro Martinez va a caccia della sua prima rete all'Allianz Stadium di Torino. Finora il Toro ha segnato tre gol contro la Juventus in tre competizioni diverse: Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. E tutti a San Siro. L’argentino è linoltre l’attaccante che è stato sostituito più volte in questo campionato (in 19 match su 21 gare da titolare).