Con la rete segnata ieri al Feyenoord, Lautaro Martinez è diventato il miglior marcatore dell'Inter in Champions League/Coppa dei Campioni, arrivando a 18 reti e superando Sandro Mazzola. Inoltre, le sei reti stagionali in Champions rappresentano il primato nella singola annata per l'argentino.

Ora l'obiettivo personale può realmente diventare quello di diventare uno dei migliori marcatori all-time nelle coppe europee. Davanti a Lautaro ci sono Boninsegna (22), Meazza (29) e Altobelli (35).