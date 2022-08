L'Inter si conferma in questa prima giornata una delle squadre di Serie A che corre di più. Come riportato dai dati della Lega Serie A, la squadra nerazzurra ha percorso contro il Lecce 110.899 chilometri: si tratta del quarto dato più alto raccolto fin qui in attesa delle ultime partite. Merito soprattutto degli 11,863 chilometri percorsi da Barella, quinto nella classifica dei giocatori che hanno corso di più in questa prima giornata.