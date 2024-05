Dopo il giro a vuoto col Sassuolo di sabato scorso, l'Inter ci riprova stasera contro il Frosinone. Come evidenziato da Opta, mancano due gol e tre punti ai nerazzurri per centrare due record da cifra tonda nella sua storia in Serie A: battendo 2-0 o 2-1 la squadra di Eusebio Di Francesco, infatti, raggiungerebbero quota 5300 marcature nel massimo campionato, totalizzando 4600 punti.