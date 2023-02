Considerando tutte le competizioni, negli ultimi nove derby tra Inter e Milan i nerazzurri hanno vinto nel 56% delle occasioni (cinque): due pareggi e due vittorie rossonere completano il parziale. L'ultima gara in cui l'Inter non ha trovato il gol contro i cugini in Serie A risale all'aprile 2018 (0-0): da allora sono arrivate 10 sfide con i nerazzurri sempre in gol, la loro miglior striscia contro i rossoneri nella competizione dal 2001 (17). Il Biscione ha sempre trovato il gol negli ultimi otto derby casalinghi di Serie A contro il Diavolo.