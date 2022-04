L’Inter è una delle due squadre, insieme alla Juventus, contro cui il Verona ha disputato il maggior numero di trasferte in Serie A senza mai vincere: per i gialloblu nessun successo in 31 gare esterne (10N, 21P) contro i nerazzurri. Inoltre la prima rete dell'incontro, quella segnata da Barella, è stata la numero 100 dell'Inter contro il Verona nel massimo campionato italiano.