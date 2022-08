Il Lecce ispira Edin Dzeko ed Henrikh Mkhitaryan, giocatori che nelle due presenze collezionate in carriera contro i salentini hanno partecipato a sei gol: due reti e un assist (all’armeno) per il bosniaco, una rete e due passaggi vincenti, uno dei quali al Cigno di Sarajevo, per il neo acquisto dei nerazzurri.