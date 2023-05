Una doppietta in 8 minuti per ribaltare il gol iniziale di Nico Gonzalez, una rete pesantissima per entrare nella storia dell'Inter. Con il primo gol siglato alla Fiorentina nella finale di Coppa Italia, Lautaro Martinez ha infatti siglato la sua 100esima rete in nerazzurro considerando tutte le competizioni. Pochi minuti dopo, con un'acrobrazia da urlo, il Toro si è ripetuto ed è salito già a quota 101. L'Inter ha voluto celebrare il doppio traguardo sui social.